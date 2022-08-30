Подачу горячей воды курянам возобновят 15 сентября

Готовность к отопительному сезону жилого фонда и социальной сферы Курской области обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Она составляет более 82%.

- При подготовке к зиме особое внимание уделено реконструкции тепловых сетей. Десять объектов в Центральном и Железнодорожном округах Курска планируется сдать до октября. В конце сентября планируется завершить ремонт труб на улице Ленина. При этом подачу горячей воды потребителям предполагается возобновить 15 сентября, - сказали в администрации региона.