В Курске пройдет выставка ландшафтного дизайна

Мероприятия будут проходить на Театральной площади Фото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках празднования Дня города на Театральной площади пройдет выставка ландшафтного дизайна «Зеленый город».

Свои экспозиции представят питомник города «Волшебный сад», «ЗеленСтрой», небольшая цветочная ферма «Цветут тут», личное подсобное хозяйство «Надежда».

Также со своей экспозицией в фестивале примут участие студенты политехнического колледжа.

Ландшафтные дизайнеры создадут удивительную сказку. В одном месте будут представлены разные растения.

Ранее КП сообщала, что в День города своим выступлением курян порадует приглашенная звезда — Глюкоза.

Она завершит вечернюю концертную программу на Красной площади.

А начнется концерт в 16.20 с выступления фолк-группы «Ярилов Зной».

Затем курян будут развлекать творческие коллективы города и скрипичное шоу «Струны Петербурга».

В 20.00 выступят хэдлайнеры группа «Радиатор» и певица Глюкоза, пройдет зрелищное и яркое световое шоу.

Также 4 сентября, в День города, на пересечении улиц Горького и Марата будет работать игровая площадка.

Здесь взрослые и дети станут участниками народных и дворовых игр, смогут узнать, как бить баклуши, что же такое бирюльки и как в них играть.