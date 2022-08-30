Куряне могут зарегистрировать брак на "Водяной мельнице"

Достопримечательность находится в Пристенском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

На территории этнографического комплекса «Водяная мельница» специалисты отдела ЗАГС Пристенского района провели первую выездную регистрацию брака. Церемония состоялась в ротонде на ручье Нагольненский Колодезь недалеко от водяной мельницы.

В Красниково также недавно возвели бревенчатый храм Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первый государственный документ о заключении брака молодой семье Анастасии и Алексею Шульгиным был вручен под звуки скрипки.

Первую регистрации провели в ротонде на ручье Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Зарегистрировать брак у водяной мельницы могут все желающие. Место проведения церемонии бракосочетания можно выбрать при подаче заявления о заключении брака. Перечень объектов утвержден постановлением губернатора, за подробной информацией нужно обращаться в органы ЗАГС, - пояснили в администрации региона.