В Курске на День города выступит Глюкоза

Курск готовится отметить главный городской праздник
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В День города своим выступлением курян порадует приглашенная звезда — Глюкоза.
Она завершит вечернюю концертную программу на Красной площади.
А начнется концерт в 16.20 с выступления фолк-группы «Ярилов Зной».
Затем курян будут развлекать творческие коллективы города и скрипичное шоу «Струны Петербурга».
В 20.00 выступят хэдлайнеры группа «Радиатор» и певица Глюкоза, пройдет зрелищное и яркое световое шоу.
Также 4 сентября, в День города, на пересечении улиц Горького и Марата будет работать игровая площадка.
Здесь взрослые и дети станут участниками народных и дворовых игр, смогут узнать, как бить баклуши, что же такое бирюльки и как в них играть.
Локация «Играли наши мамы, играли наши папы» вернет взрослых в мир детства. Вместе со своими детьми они смогут помериться силами в чемпионате по крестикам-ноликам и настольному морскому бою, поиграть в классики, резиночку и ниточку.
Участники интерактивной зоны «От загадки до отгадки» проявят способности в программировании Робопчелки и отправят ее в путешествие. Кроме того, все желающие смогут стать участниками «Образовательной галереи живых картин».
Праздник завершится красочным фейерверком в 22.00.