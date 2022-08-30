В Курске на День города выступит Глюкоза

Курск готовится отметить главный городской праздник Фото: Светлана ВОЛКОВА

В День города своим выступлением курян порадует приглашенная звезда — Глюкоза.

Она завершит вечернюю концертную программу на Красной площади.

А начнется концерт в 16.20 с выступления фолк-группы «Ярилов Зной».

Затем курян будут развлекать творческие коллективы города и скрипичное шоу «Струны Петербурга».

В 20.00 выступят хэдлайнеры группа «Радиатор» и певица Глюкоза, пройдет зрелищное и яркое световое шоу.

Также 4 сентября, в День города, на пересечении улиц Горького и Марата будет работать игровая площадка.

Здесь взрослые и дети станут участниками народных и дворовых игр, смогут узнать, как бить баклуши, что же такое бирюльки и как в них играть.

Локация «Играли наши мамы, играли наши папы» вернет взрослых в мир детства. Вместе со своими детьми они смогут помериться силами в чемпионате по крестикам-ноликам и настольному морскому бою, поиграть в классики, резиночку и ниточку.

Участники интерактивной зоны «От загадки до отгадки» проявят способности в программировании Робопчелки и отправят ее в путешествие. Кроме того, все желающие смогут стать участниками «Образовательной галереи живых картин».

Праздник завершится красочным фейерверком в 22.00.