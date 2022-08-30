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Здоровье30 августа 2022 6:20

От ковид умерла 86-летняя курянка

У 397 человек в регионе за сутки подтвердился ковид
Ольга ДАНИЛОВА
Курянам советуют сделать прививки

Курянам советуют сделать прививки

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 30 августа в Курской области всего зарегистрировано 125 947 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 397 - за последние сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 332 человека, на ИВЛ – четверо (неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии в регионе скончались 2503 человека . В том числе за последние сутки - женщина 86 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.