От ковид умерла 86-летняя курянка

Курянам советуют сделать прививки Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 30 августа в Курской области всего зарегистрировано 125 947 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 397 - за последние сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 332 человека, на ИВЛ – четверо (неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии в регионе скончались 2503 человека . В том числе за последние сутки - женщина 86 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.