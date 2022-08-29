Кафе «Старый клен» в Курске снесут

Глава региона сказал, что кафе "портит вид" города Фото: Светлана ВОЛКОВА

Кафе «Старый клен», расположенное рядом со стадионом «Трудовые резервы», снесут.

- Оно портило вид в самом центре города. Вопрос решался несколько лет. Договорились с собственником об изъятии земельного участка и трех зданий для госнужд за почти 43 миллиона рублей. Оплата за объекты уже произведена, документы сданы в Росреестр. Сразу после регистрации кафе демонтируем, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Арендаторы начали вывозить оборудование, работы по сносу планируют начать в ближайшие дни. После сноса территорию благоустроят В будущем здесь появится новая входная группа стадиона.