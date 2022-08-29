В Курске прошел фестиваль в поддержку детей с ментальными нарушениями

Организаторами выступают семейный центр «Ветра надежды» и региональное отделение Общенационального правозащитного союза «Человек и Закон» Фото: Светлана ВОЛКОВА

В минувшие выходные в Курске прошел фестиваль «Без границ. А я тебя понимаю» в поддержку детей с расстройствами аутистического спектра и ментальными нарушениями.

Были организованы спортивные, развлекательные и культурные площадки для детей и родителей, мастер-классы по рисованию и рукоделию, площадка для консультаций с профессиональными детскими психологами, дефектологами и логопедами, а также творческие номера, подготовленные детьми с особенностями развития.

- Благодаря такому формату дети могут принять реальное участие в социальной жизни общества, а жители Курской области, в особенности младшее поколение, получают больше информации об особенностях людей с расстройствами аутистического спектра, учатся находить с ними контакт. В связи с этим главная задача – дать обычным детям понять, что дети с расстройствами — такие же полноправные члены общества, – отметил замгубернатора региона Андрей Белостоцкий.

Это второй такой интерактивный фестиваль, первый прошел 1 сентября 2019 года.