В Курске на Ермошкином озере спасли пьяного купальщика

Курянам советуют отдыхать на официальных пляжах Фото: Светлана ВОЛКОВА

Выходные на водоемах Курска прошли без серьезных происшествий.

Однако куряне по-прежнему продолжают нарушать требования безопасности, купаясь пьяными. На Ермошкином озере спасатели в очередной раз оказали помощь пьяному человеку, который не смог самостоятельно выбраться из воды.

Пока стоит теплая погода, спасатели напоминают, отдыхая у водоемов, помните о собственной безопасности: воздержитесь от купания в состоянии алкогольного опьянения, выбирайте для отдыха у воды официальные оборудованные пляжи, не оставляйте детей одних, без присмотра у водоемов.