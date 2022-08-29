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Происшествия29 августа 2022 12:03

В Курске на Ермошкином озере спасли пьяного купальщика

Мужчину вытащили из воды
Ольга ДАНИЛОВА
Курянам советуют отдыхать на официальных пляжах

Курянам советуют отдыхать на официальных пляжах

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Выходные на водоемах Курска прошли без серьезных происшествий.

Однако куряне по-прежнему продолжают нарушать требования безопасности, купаясь пьяными. На Ермошкином озере спасатели в очередной раз оказали помощь пьяному человеку, который не смог самостоятельно выбраться из воды.

Пока стоит теплая погода, спасатели напоминают, отдыхая у водоемов, помните о собственной безопасности: воздержитесь от купания в состоянии алкогольного опьянения, выбирайте для отдыха у воды официальные оборудованные пляжи, не оставляйте детей одних, без присмотра у водоемов.