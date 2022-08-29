В Курске на Фестивальной ведут ремонт дороги

В городе идет ремонт дорог Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске подрядная организация ООО «ТЕРРА» приступила к работам по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия дороги по улице Фестивальная.

Об этом рассказали в комитете дорожного хозяйства. Эта дорога связывает центральную часть города с микрорайоном Заря, Железнодорожным округом и поселком Северный.

В рамках реконструкции проезжую часть на Фестивальной расширили до трех полос движения на участке от улицы Карла Маркса до дома, расположенного на улице Светлой.

29 августа подрядчик приступил к работам по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия дороги.

Также здесь заменят люки и решетки, укрепят обочины асфальтогранулянтом от фрезерования, установят новые дорожные знаки и нанесут дорожную разметку термопластиком.

В комитете также напомнили, что остановочный павильон и заездной карман разместят в том месте, где сейчас расположена старая железнодорожная насыпь — ее разберут, сделают пологой, с правой стороны (по дороге из города) появится остановка.

Все работы планируют завершить 30 ноября.