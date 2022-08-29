Курянка через суд отправила 16-летнего сына в социальный приют

Профилактические мероприятия полиции на подростка не действовали
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Решением Советского районного суда в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей поместили 16-летнего курянина, сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы Курской области.
Парень окончил девять классов, стоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних по Касторенскому району за кражи из домов, угоны мопедов.
Сейчас отдел МВД России по Советскому району ведет проверки по подозрению его в причастности к еще ряду уголовно наказуемых деяний.
- Сотрудники полиции постоянно проводят профилактические мероприятия, чтобы исправить девиантное поведение несовершеннолетнего. Но он не реагирует. Мать утратила контроль за поведением сына, не имеет на него влияния и не пользуется авторитетом, - сказали в ведомстве.
В августе 2022 года она обратилась с просьбой поместить сына в социальный приют из-за трудной жизненной ситуации.
- Так как несовершеннолетний не становится на путь исправления, суд решил направить его в Центр временного содержания для несовершеннолетних УМВД России по Курской области для предупреждения совершения правонарушений и преступлений, - добавили в пресс-службе.
Решение суда в законную силу не вступило.