Курянка через суд отправила 16-летнего сына в социальный приют

Профилактические мероприятия полиции на подростка не действовали Фото: Светлана ВОЛКОВА

Решением Советского районного суда в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей поместили 16-летнего курянина, сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы Курской области.

Парень окончил девять классов, стоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних по Касторенскому району за кражи из домов, угоны мопедов.

Сейчас отдел МВД России по Советскому району ведет проверки по подозрению его в причастности к еще ряду уголовно наказуемых деяний.

- Сотрудники полиции постоянно проводят профилактические мероприятия, чтобы исправить девиантное поведение несовершеннолетнего. Но он не реагирует. Мать утратила контроль за поведением сына, не имеет на него влияния и не пользуется авторитетом, - сказали в ведомстве.

В августе 2022 года она обратилась с просьбой поместить сына в социальный приют из-за трудной жизненной ситуации.

- Так как несовершеннолетний не становится на путь исправления, суд решил направить его в Центр временного содержания для несовершеннолетних УМВД России по Курской области для предупреждения совершения правонарушений и преступлений, - добавили в пресс-службе.

Решение суда в законную силу не вступило.