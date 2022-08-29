В Курской области проходят учебные стрельбы

Стрельбы проходят недалеко от Рыльска Фото: Светлана ВОЛКОВА

29 августа на специальных полигонах Рыльского района (западнее Рыльска) в течение дня будут проходить учебные стрельбы российских военных. Об этом сообщил глава Рыльского района Андрей Лисман.

- Прошу отнестись к этому с пониманием и не волноваться, - добавил глава района.

Ранее КП сообщала, что двое курян Александр Мясин и Андрей Левых погибли в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации 28 августа.

36-летний Александр Мясин родился в Золотухинском районе. После школы отучился на электрогазосварщика в Свободинском аграрно-техническом техникуме, отслужил срочную службу в армии. Затем решил служить по контракту. Рядовой Мясин погиб в бою 15 августа.

21-летний Андрей Левых родился в поселке Татарка Дмитриевского района. Окончил Дмитриевский сельскохозяйственный техникум. С 2019 по 2020 год проходил срочную службу. Служил в ВДВ в должности старший стрелок-сапер. С июля 2022-го принимал участие в спецоперации на Украине. Погиб 14 августа.