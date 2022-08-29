В Курске 29 августа откроется выставка картин белорусского художника

Выставка будет работать в "Звездном" Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 29 августа по 4 сентября в фойе концертно-творческого центра «Звездный» (ул. Дзержинского, 51) пройдет персональная мини-выставка участника XI Международного пленэра «Курск — соловьиного края столица» Владимира Чернышова «Колокола. Рахманиновские звоны».

Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, известный живописец и график, художник-постановщик фильмов и спектаклей Владимир Федорович Чернышов много лет проработал на киностудии «Беларусьфильм» и в Национальном русском драматическом театре имени Горького.

Он — лауреат премии белорусской республиканской выставки «Панорама искусств», один из организаторов, заместитель председателя Шаляпинского общества в Беларуси. Произведения Владимира Федоровича находятся в фондах музеев Беларуси, художественных галереях Москвы, Магнитогорска, Алупки, частных собраниях США, Франции, Дании, Италии.