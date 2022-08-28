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Происшествия28 августа 2022 8:27

36-летний мужчина погиб при пожаре в Курской области

Следователи проводят проверку
Анна ГРЕБЕНКИНА

Несчастный случай произошел 27 августа в деревне Новые Дворы Фатежского района. Как сообщили в пресс-службе регионального СК СКР, в Золотухинский межрайонный следственный отдел поступило сообщение о возгорании в доме. В результате пожара погиб 36-летний мужчина.

Правоохранители начали доследственную проверку. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем (курение в помещении).

Ранее возгорание чатсного дома в селе Куськино Мантуровского района унесло жизни двух человек. Их тела нашли на пожарище.