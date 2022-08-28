За сутки в Курской области выявили коронавирус у 361 жителя региона

За минувшие сутки в Курской области выявили коронавирус у 361 жителя региона. Об этом сообщил оперштаб в воскресенье, 28 августа. Всего с начала пандемии в области зарегистрировали 125 172 подтвержденных случая заболевания коровидом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 323 человека, на ИВЛ - пятеро (три - инвазивная, два - неинвазивная).

По актуальным данным оперштаба, на сегодняшний день скончались 2 502 человека. За истекшие сутки новых подтвержденных случаев смерти от COVID-19 не зафиксировали.