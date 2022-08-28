Из-за велогонок в Курске и рядом с ним 28-31 августа и 2 сентября перекроют движение

Схема обладминистрации. Фото: Предоставлено "КП"

28-31 августа и 2 сентября в Курске и Курском районе пройдут крупные соревнования по велоспорту на шоссе среди женщин и юниорок: Кубок России, Всероссийские соревнования, чемпионат и первенство страны.

Как сообщили в пресс-службе администрации области, в разные дни гонки организуют по трассам Юго-восточного обхода Курска, между деревнями Верней Медведицей и Разиньково, в областном центре на проспекте Плевицкой.

Схема обладминистрации. Фото: Предоставлено "КП"

В связи с этим на данных участках автодорог ограничат движение транспорта.

Так, 28 и 29 августа с 9.00 до 15.00 - на части Юго-восточного обхода города Курска.

30 августа с 9.30 до 15.00 - на трассе между деревнями Верхней Медведицей и Разиньково.

31 августа с 9.30 до 14.00 - на проспекте Плевицкой от разворота на улице Косухина до дома №5 по проспекту Плевицкой.

2 сентября с 9.30 до 15.00 - на автодороге между деревнями Верхней Медведицей и Разиньково.