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Политика28 августа 2022 8:01

Еще двое военных из Курской области погибли на Украине

Александр Мясин и Андрей Левых скончались с разницей в день
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: администрация Курской области.

Фото: администрация Курской области.

Двое курян Александр Мясин и Андрей Левых погибли в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации 28 августа.

36-летний Александр Мясин родился в Золотухинском районе. После школы отучился на электрогазосварщика в Свободинском аграрно-техническом техникуме, отслужил срочную службу в армии. Затем решил служить по контракту. Рядовой Мясин погиб в бою 15 августа.

21-летний Андрей Левых родился в поселке Татарка Дмитриевского района. Окончил Дмитриевский сельскохозяйственный техникум. С 2019 по 2020 год проходил срочную службу. Служил в ВДВ в должности старший стрелок-сапер. С июля 2022-го принимал участие в спецоперации на Украине. Погиб 14 августа.

Ранее администрация региона сообщила о гибели рядового Сергея Абрамяна. 23 августа получил тяжелое осколочное ранение во время минометного обстрела в селе Сулиговка Харьковской области и умер во время эвакуации в госпиталь.