Курский «Авангард» ушел от поражения в Рязани

31 августа наши парни возьмут старт в Кубке страны домашним матчем против столичного «Сахалинца». Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Вчера, 27 августа, в матче восьмого тура второй лиги в группе 3 курский «Авангард» играл в Рязани с местным одноименным клубом. Уже на 4-й минуте хозяева повели в счете – отличился Евлоев. Но куряне благодаря голу Агеева (73-я) свели матч к ничьей – 1:1. Таким образом, с учетом прошлого сезона беспроигрышная серия «Авангарда» достигла 13-ти матчей (+10=3).

«Авангард»: Терешкин, Пономарев (Горбулин, 72), Войнов, Донцов, Бобрышов, Набатов, Максумов (Имуллин, 58), Игнатенко, Агеев (Мингазов, 89), Гершун (Тарасов, 72), Земсков.

После вчерашнего игрового дня в подгруппе 1 лидирует «Авангард» с 20-ю очками. Далее следует брянское «Динамо» (18). В девятом туре 4 сентября подопечные Дениса Гершуна сыграют дома с дублем тульского «Арсенала» (третье место, 16 очков). А 31 августа наши парни возьмут старт в Кубке страны домашним матчем против столичного «Сахалинца».

Что касается бомбардирской гонки, то наш Михаил Земсков продолжает удерживать единоличное лидерство – у него восемь точных ударов. У его ближайших преследователей Рената Васиченко из «Сахалинца» и Романа Изотова из «Арсенала-2» по пять голов.