За сутки ковид подтвердился у 335 курян

Курянам рекомендуют сделать прививки Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 27 августа с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 124 811 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 335 - за последние сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 291 человек, на ИВЛ – пять (двое – инвазивная, трое – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии в Курской области скончались 2502 человека. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.