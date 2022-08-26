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Политика26 августа 2022 19:03

Двое курян погибли во время спецоперации в Украине

Владислава Карпачева не стало 17 августа, а Сергея Абрамяна - 23 августа
Ольга ДАНИЛОВА
Администрация региона выразила соболезнования родным и близким ребят

Администрация региона выразила соболезнования родным и близким ребят

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курянин, рядовой Сергей Абрамян погиб 23 августа в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщили в администрации региона.

Сергей родился 2002 году в поселке Солнцево, воспитывался в приемной семье. После окончания Пристенского филиала Обоянского аграрного техникума вступил в ряды Российской Армии. 23 августа получил тяжелое осколочное ранение во время минометного обстрела в селе Сулиговка Харьковской области и умер во время эвакуации в госпиталь.

17 августа в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб еще один курянин, житель поселка Прямицыно Октябрьского района – ефрейтор контрактной службы Владислав Карпачев.

- Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям Владислава и Сергея. Светлая память… - добавили в администрации региона.