Двое курян погибли во время спецоперации в Украине

Администрация региона выразила соболезнования родным и близким ребят Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курянин, рядовой Сергей Абрамян погиб 23 августа в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщили в администрации региона.

Сергей родился 2002 году в поселке Солнцево, воспитывался в приемной семье. После окончания Пристенского филиала Обоянского аграрного техникума вступил в ряды Российской Армии. 23 августа получил тяжелое осколочное ранение во время минометного обстрела в селе Сулиговка Харьковской области и умер во время эвакуации в госпиталь.

17 августа в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб еще один курянин, житель поселка Прямицыно Октябрьского района – ефрейтор контрактной службы Владислав Карпачев.

- Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям Владислава и Сергея. Светлая память… - добавили в администрации региона.