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Общество26 августа 2022 12:59

В 2023 году Курск получит 15 новых троллейбусов

В городе отметили полвека первого маршрута сети
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Первый троллейбус в 1972 году вышел на линию по маршруту «Троллейбусное депо — Красная площадь»

Первый троллейбус в 1972 году вышел на линию по маршруту «Троллейбусное депо — Красная площадь»

Фото: Светлана ВОЛКОВА

21 августа 1972 года выпустили первый троллейбус на линию по маршруту «Троллейбусное депо — Красная площадь». Его повела водитель Валентина Небутова.

Ежегодно троллейбус перевозит более шести миллионов пассажиров. На предприятии троллейбусного депо работает 192 сотрудника. Маршрутная сеть протянулась более чем на 95 километров и охватывает Центральный, Северо-Западный и Сеймский районы. Это один из самых экологичных и удобных видов общественного транспорта. Каждый день им пользуются более 16 тысяч курян.

В следующем году Курск ждет обновление подвижного состава — 15 современных троллейбусов с увеличенным автономным ходом в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Сейчас для пассажиров работает мобильное приложение «Курский транспорт». Дополнительные способы оплаты, стандарты внешней и внутренней экипировки должны повысить качество и безопасность пассажирских перевозок, сделать общественный транспорт доступнее и привлекательнее для жителей и гостей города.