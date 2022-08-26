В 2023 году Курск получит 15 новых троллейбусов

Первый троллейбус в 1972 году вышел на линию по маршруту «Троллейбусное депо — Красная площадь» Фото: Светлана ВОЛКОВА

21 августа 1972 года выпустили первый троллейбус на линию по маршруту «Троллейбусное депо — Красная площадь». Его повела водитель Валентина Небутова.

Ежегодно троллейбус перевозит более шести миллионов пассажиров. На предприятии троллейбусного депо работает 192 сотрудника. Маршрутная сеть протянулась более чем на 95 километров и охватывает Центральный, Северо-Западный и Сеймский районы. Это один из самых экологичных и удобных видов общественного транспорта. Каждый день им пользуются более 16 тысяч курян.

В следующем году Курск ждет обновление подвижного состава — 15 современных троллейбусов с увеличенным автономным ходом в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Сейчас для пассажиров работает мобильное приложение «Курский транспорт». Дополнительные способы оплаты, стандарты внешней и внутренней экипировки должны повысить качество и безопасность пассажирских перевозок, сделать общественный транспорт доступнее и привлекательнее для жителей и гостей города.