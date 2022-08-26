Курский аэропорт получит субсидию за простой

Аэропорт закрыт уже около полугода Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский аэропорт получит дополнительную субсидию 2,8 миллиона рублей. Правительство РФ компенсирует аэропортам центральных и южных регионов расходы из-за продления ограничения полетов. Федеральную поддержку, кроме курского региона, получат еще десять аэропортов, сообщили в администрации региона.

Предполагается, что деньги поступят на счета этих аэропортов в конце августа – начале сентября. Средства позволят сохранить инфраструктуру и выплачивать зарплату квалифицированному персоналу. Ранее курский аэропорт получил субсидию в размере четыре миллиона рублей.

Ранее КП сообщала, что в Курской области действие «желтого» уровня террористической опасности продлили на 15 суток до 7 сентября.

- В первых числах сентября в регионе планируется много важных мероприятий. Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт в соцсетях.