На курском предприятии пройдет учение

Из разных частей города будет двигаться пожарно-спасательная техника с включенными звуковыми сигналами Фото: Светлана ВОЛКОВА

26 августа с 15.00 до 18.00 на предприятии «Фармстандарт – Лексредства», расположенном на улице 2-я Агрегатная областного центра, пройдет показное пожарно-тактическое учение.

К этому времени из разных частей города будет двигаться пожарно-спасательная техника с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками. Просьба не паниковать и уступать дорогу спецтранспорту, сообщили в МЧС региона.

Ранее КП сообщала, что на время соревнований по велосипедному спорту в местах гонок будет ограничено автомобильное движение:

28 и 29 августа с 9:00 до 15:00 – на части Юго-восточного обхода Курска;

30 августа с 9:30 до 15:00 – на трассе между деревнями Верхней Медведицей и Разиньково;

31 августа с 9:30 до 14:00 – на проспекте Плевицкой от разворота на улице Косухина до дома №5 по проспекту Плевицкой.