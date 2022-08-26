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Звезды26 августа 2022 10:48

В Курске проходит международный пленэр

Завершится программа большим показом работ
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Участники пленэра подарят некоторые свои работы для пополнения художественного фонда городской галереи современного искусства

Участники пленэра подарят некоторые свои работы для пополнения художественного фонда городской галереи современного искусства

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске проходит XI Международный пленэр — «Курск — соловьиного края столица».

Пленэр традиционно проводится накануне Дня города с 2010 года. В этом году участвуют десять художников: из Курска, Протвино, Воронежа, Белгорода, Донецка, Минска, Душанбе, республик Гаити, Шри-Ланка, Китайской Народной Республики. Все они представляют различные направления художественного творчества — живопись, графика, акварель. Восемь художников из десяти принимают участие впервые. К творческой работе приступят уже 27 августа, каждый — на своей локации.

Завершится программа большим показом работ в выставочном зале 4 сентября. Кроме того, участники пленэра подарят некоторые свои работы для пополнения художественного фонда городской галереи современного искусства, также будет издан иллюстрированный каталог художественных произведений, написанных художниками. Сегодня в запасниках находится уже около 300 полотен предыдущих пленэров.