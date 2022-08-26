В Курске проходит международный пленэр

Участники пленэра подарят некоторые свои работы для пополнения художественного фонда городской галереи современного искусства Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске проходит XI Международный пленэр — «Курск — соловьиного края столица».

Пленэр традиционно проводится накануне Дня города с 2010 года. В этом году участвуют десять художников: из Курска, Протвино, Воронежа, Белгорода, Донецка, Минска, Душанбе, республик Гаити, Шри-Ланка, Китайской Народной Республики. Все они представляют различные направления художественного творчества — живопись, графика, акварель. Восемь художников из десяти принимают участие впервые. К творческой работе приступят уже 27 августа, каждый — на своей локации.

Завершится программа большим показом работ в выставочном зале 4 сентября. Кроме того, участники пленэра подарят некоторые свои работы для пополнения художественного фонда городской галереи современного искусства, также будет издан иллюстрированный каталог художественных произведений, написанных художниками. Сегодня в запасниках находится уже около 300 полотен предыдущих пленэров.