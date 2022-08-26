Из-за соревнований в Курской области перекроют дороги

Курск примет соревнования высокого класса Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске и Курском районе пройдут крупные соревнования по велоспорту на шоссе среди женщин и юниорок. 28 августа в 10:00 старт на дистанцию 25 километров будет дан в двух километрах от М-2 на Юго-восточном обходе Курска. Велосипедистки будут соревноваться в индивидуальной гонке за Кубок России.

28-31 августа пройдут Всероссийские соревнования по велосипедному спорту на шоссе среди женщин и юниорок 17-18 лет. Индивидуальная и групповая гонки пройдут на Юго-восточном обходе Курска. 30 августа на трассе Верхняя Медведица – Разиньково состоится групповая гонка до 120 километров. Критериум зрители смогут увидеть 31 августа на проспекте Надежды Плевицкой в Курске. Начало гонок в 10:00.

2 сентября на трассе между деревнями Верхней Медведицей и Разиньково пройдут чемпионат и первенство России по велосипедному спорту среди женщин и юниорок. Старт в 10:00 на дистанцию в 25 километров будет дан возле деревне Верхнекасиново.

На время соревнований в местах гонок будет ограничено автомобильное движение:

28 и 29 августа с 9:00 до 15:00 – на части Юго-восточного обхода Курска;

30 августа с 9:30 до 15:00 – на трассе между деревнями Верхней Медведицей и Разиньково;

31 августа с 9:30 до 14:00 – на проспекте Плевицкой от разворота на улице Косухина до дома №5 по проспекту Плевицкой;

2 сентября с 9:30 до 15:00 – на трассе между деревнями Верхней Медведицей и Разиньково.