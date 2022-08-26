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Политика26 августа 2022 7:55

Курская полиция опровергла информацию о заминированных вещах

В УМВД назвали такие посты в соцсетях фейками
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В УМВД предупредили об ответственности за распространение фейков

В УМВД предупредили об ответственности за распространение фейков

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники внутренних дел призывают жителей Курской области не реагировать на новости о заминированных вещах и гаджетах. Это фейки. Полицейские просят перепроверять информацию в официальных источниках.

В социальных сетях появилась информация о том, что в Курске в общественных местах оставляют заминированные вещи. Эта информация не соответствует действительности, заявили в УМВД России по Курской области. Рекомендуем гражданам проявлять бдительность. А для информированности ориентироваться на официальные источники. Кроме того, жителям нужно воздержаться от распространения непроверенной информации.

В полиции напомнили, что за распространение заведомо недостоверной информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка, предусмотрена административная ответственность.