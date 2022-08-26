За сутки в Курской области зарегистрировано 318 новых случаев ковид

Число новых заражений растет Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 26 августа с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 124 476 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 318 - за последние сутки.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 286 человек, на ИВЛ – восемь (пять – инвазивная, трое – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии от ковид в Курской области скончались 2502 человека. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Ранее КП сообщала, что в Курской области рекомендуют соблюдать масочный режим в закрытых помещениях. Руководителям предприятий и организаций также рекомендовано организовать фильтры при входе в административные и другие здания для раннего выявления работников с повышенной температурой тела и признаками острых респираторных инфекций. Также будет усилена дезинфекция на рабочих местах, в общественном транспорте и местах массового пребывания людей, сообщает администрация региона.

При признаках ОРВИ рекомендовано самоизолироваться и вызывать врача. Для больных коронавирусом возобновится СМС-информирование о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

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