В Курске пройдет Международный фольклорный фестиваль «Самоцветы»

В нынешнем году в фестивале участвуют 14 творческих коллективов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках празднования Дня города пройдет XIV Международный фольклорный фестиваль «Самоцветы».

Его открытие состоится 3 сентября в 17.00 в Курской государственной филармонии (пл. Перекальского,1). Вход на концерт — по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах филармонии с 27 августа.

В нынешнем году в фестивале участвуют 14 творческих коллективов, семь из которых — наши гости: Луганск (ЛНР), Новополоцк, (Беларусь), Донецк (ДНР), Владикавказ (Северная Осетия-Алания), Воронеж, Владимир, Белгород.

4 сентября творческие коллективы XIV Международного фольклорного фестиваля «Самоцветы» выступят с концертной программой на Театральной площади.

Дополнительная информация по тел. (4712) 37-06-56.