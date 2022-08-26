В Воронеже подписали соглашение о сотрудничестве между Сбербанком и ВГУ

.

Стороны зафиксировали договоренности о стратегическом партнерстве Сбера и Воронежского государственного университета в образовательной, информационной, инновационной и научно-исследовательской деятельности.

В торжественной церемонии подписания соглашения, которая прошла во флагманском офисе Сбера, приняли участие председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталия Цайтлер и ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий. Документ позволит реализовать ряд совместных проектов в развитии научно-исследовательской деятельности, материально-технической инфраструктуры и персонализированной модели обучения.

Планируется проводить информационно-событийные мероприятия с привлечением спикеров Сбера для студентов в целях повышения компетенций и навыков у молодых специалистов. Банк готов организовать на базе ВГУ площадку, на которой планируется проведение вебинаров, круглых столов, мастер-классов по развитию IT-компетенций, финансовой грамотности и soft skills для студентов и преподавателей.

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка ПАО Сбербанк:

«Сбер и ВГУ связывает крепкое сотрудничество. Многие наши руководители – выпускники вуза. Мы заинтересованы в расширении сотрудничества, например, в части привлечения экспертов банка в образовательный процесс. В Черноземье мы взаимодействуем с более чем 60 учебными заведениями. В этом году свыше 500 студентов успешно прошли стажировку в компании. Каждый четвертый новый сотрудник банка – это недавний выпускник региональных вузов. Именно поэтому мы уделяем особое внимание проектам, которые позволяют молодым специалистам формировать компетенции для успешного построения карьеры».

Дмитрий Ендовицкий, ректор Воронежского государственного университета:

«Сбер – это главный финансовый и IT-институт Российской Федерации. И находиться рядом с таким партнером – это большая честь и огромная ответственность. У нас впереди большие проекты, связанные с использованием IT-компетенций – эти университетские проекты имеют задачи, которые поставлены перед нами в том числе и Сбербанком. Если говорить об университете, то такое серьезное взаимодействие, конечно же, повышает его конкурентопособность».

Только за последние два года Центрально-Черноземный банк провёл свыше 120 мероприятий, участниками которых стали более 7000 студентов. Это были «Ярмарки вакансий», «Дни карьеры», круглые столы, студенческие конкурсы, а также лекции на темы финансовой грамотности, кибербезопасности, цифровой трансформации и маркетинга и PR. Стоит отметить высокий интерес среди студентов к акселераторам «SberStudent» и «SberZ», где студенты ВГУ по количеству регистраций превзошли московские вузы. При прохождении практики и стажировок мы предлагаем образовательную программу «Карьера будущего», где есть возможность получить не только теоретическую информацию, но и практический опыт построения успешной карьеры.

Также Сбер реализует Летнюю цифровую школу для преподавателей «SberU Digital Summer», где преподаватели имеют возможность освоить цифровые профессии, а также повысить квалификацию в части методологии процесса обучения. Кроме того, ежегодно специалисты Сбера участвуют в работе аттестационных комиссий, выступают в качестве кураторов дипломных работ, организуют для студентов тематические мастер-классы и экскурсии в офисы банка».