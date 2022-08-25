Курские малоимущие семьи с детьми до трех лет получат пособия

В облДуме сократили число замов до двух Фото: Светлана ВОЛКОВА

25 августа на тринадцатом заседании Курской областной Думы VII созыва парламентарии поддержали инициативу Курского окружного казачьего общества по созданию казачьей станицы на территории Панинского сельсовета Медвенского района.

Парламентарии также приняли постановление «О назначении именной стипендии Курской областной Думы для студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях Курской области, на 2022-2023 учебный год». Именная стипендия Курской областной Думы традиционно назначается 12 студентам, достигшим хороших и отличных результатов в образовательной деятельности и общественной жизни.

Получили поддержку изменения в областном законе «О размере, порядке назначения и выплаты пособия на ребенка». Помимо уже действующих выплат малообеспеченным семьям на детей в возрасте от трех до 17 лет, установлена новая категория получателей выплаты – семьи с детьми в возрасте до трех лет. Для них также ввели упрощенный порядок оформления документов.

Еще один вопрос повестки дня - изменения в структуре областной Думы. В связи с освобождением от должности заместителя председателя регионального парламента Евгения Бартенева на основании личного заявления, Юрий Амерев предложил сократить число заместителей до двух и перераспределить обязанности. Депутаты предложение спикера поддержали.