26 августа в Курской области будет до +33

В регионе установилась жаркая погода Фото: Светлана ВОЛКОВА

26 августа в регионе будет переменная облачность. Без осадков. Ветер восточной четверти ночью 4-9, днем 8-13 м/с. Температура: - ночью 15-20°, днем 28-33°.

Метеорологическая дальность видимости 3000 – 7000 метров.

Ранее КП сообщала, что в Курске зарегистрирован еще один случай гибели человека на воде.

Как рассказали в городском управлении ГО и ЧС, очередная трагедия произошла на реке Сейм, здесь утонул 50-летний мужчина. Вместе с компанией он отдыхал в необорудованном для купания месте напротив санатория «Гайдаровец».

В управлении почеркнули также, что с начала купального сезона это уже седьмой случай гибели на водоемах в областном центре.

Управление по делам ГО и ЧС напоминает курянам о необходимости соблюдения правил безопасности. Выбирайте для отдыха только оборудованные пляжи. Не оставляйте без присмотра детей у воды. Воздержитесь от употребления спиртных напитков.