В Курской области проходят учебные стрельбы

Учения пройдут в Рыльском районе 25 августа Фото: Светлана ВОЛКОВА

Учебные стрельбы российских военнослужащих проходят на специальных полигонах Рыльского района Курской области. Об этом сообщил глава района Андрей Лисман в соцсетях.

Стрельбы пройдут 25 августа с 14.30. до 18.00 часов.

- Прошу не волноваться, - добавил Лисман.

Ранее КП сообщала, что в Золотухинском районе простились с рядовым контрактной службы Андреем Беловым, погибшим в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщили в администрации региона.

Андрей родился в поселке Солнечный. Срочную службу прошел в пограничных войсках. В 2016 году заключил контракт на военную службу и уехал в поселок Печенга Мурманской области.

16 августа Андрей Викторович погиб при исполнении воинского долга. У героя остались жена и двое детей.

- Соболезнуем родным и близким Андрея. Светлая память… - добавили в администрации Курской области.

Также в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб курянин, житель города Железногорска – Владислав Васильев. Владислав также проходил военную службу по контракту.