От ковид умерла 83-летняя курянка

В регионе растет число новых заражений Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 124 158 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 297 - за последние сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 270 человек, на ИВЛ – семеро (четверо – инвазивная, трое – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба, с начала пандемии от ковид скончались 2502 человека . В том числе за последние сутки умерла от ковид женщина 83 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.