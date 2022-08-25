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Здоровье25 августа 2022 10:57

От ковид умерла 83-летняя курянка

Семь пациентов находятся на ИВЛ
Ольга ДАНИЛОВА
В регионе растет число новых заражений

В регионе растет число новых заражений

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 124 158 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 297 - за последние сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 270 человек, на ИВЛ – семеро (четверо – инвазивная, трое – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба, с начала пандемии от ковид скончались 2502 человека . В том числе за последние сутки умерла от ковид женщина 83 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.