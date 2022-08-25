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Спорт25 августа 2022 10:01

В Курске отметят международный день бокса

В программе - командный турнир по боксу, мастер-класс от известных курских бойцов, флешмоб и праздничный концерт
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Курян приглашают на спортивный праздник

Курян приглашают на спортивный праздник

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске 27 августа на площади перед Дворцом молодежи состоится большой спортивный праздник. Юные куряне, опытные бойцы, тренеры, ветераны и поклонники спорта соберутся, чтобы отметить Международный день бокса.

В программе - командный турнир по боксу, мастер-класс от известных курских бойцов, флешмоб и праздничный концерт.

Мероприятие пройдет 27 августа с 16:00 на улице Белгородской, 14Б.

А в Москве финишировал Всероссийский турнир по боксу среди юношей 15-16 лет памяти заслуженного мастера спорта СССР Александра Кошкина. В весовой категории 52 кг победу праздновал курянин Данил Белов. Поздравляем Данила и его тренера Игоря Малыхина.

Как сообщалось ранее, курские спортсмены завоевали 26 медалей на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам.