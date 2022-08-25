Курян предупредили о беспилотниках

Пожарная обстановка в регионе сложная Фото: Светлана ВОЛКОВА

25 августа с 13:00 до 16:00 на территории деревни Липина Октябрьского района пройдет авиаразведка пожарной обстановки с использованием двух беспилотников. Об этом сообщили в администрации региона.

- В регионе складывается сложная обстановка с пожарами: их число ежедневно увеличивается. Сотрудники Главного управления МЧС России по Курской области проведут не только мониторинг пожарной обстановки, но и разъяснительную работу с местными жителями, - добавили в ГУ МЧС России по Курской области.