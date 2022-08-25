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Общество25 августа 2022 9:02

Курян предупредили о беспилотниках

Авиаразведка пройдет в Октябрьском районе
Ольга ДАНИЛОВА
Пожарная обстановка в регионе сложная

Пожарная обстановка в регионе сложная

Фото: Светлана ВОЛКОВА

25 августа с 13:00 до 16:00 на территории деревни Липина Октябрьского района пройдет авиаразведка пожарной обстановки с использованием двух беспилотников. Об этом сообщили в администрации региона.

- В регионе складывается сложная обстановка с пожарами: их число ежедневно увеличивается. Сотрудники Главного управления МЧС России по Курской области проведут не только мониторинг пожарной обстановки, но и разъяснительную работу с местными жителями, - добавили в ГУ МЧС России по Курской области.