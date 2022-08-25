Курские автогонщики одержали две победы на открытом Кубке области по трофи-рейду

Среди «туристов» победили Вячеслав и Владимир Денисовы. Фото со страницы "комитет по ФК и спорту Курской области" в VK.

В Железногорском районе состоялся Кубок Курской области по трофи-рейду. Соревнования проходили в классах «Туризм», ТР1 и ТР0. Местные гонщики дважды поднимались на высшую ступень пьедестала. Среди «туристов» победили Вячеслав и Владимир Денисовы, вторыми стали тамбовчане Роман Семенов и Андрей Сучков, третьими финишировали Сергей Дорофеев и Михаил Цыков из Воронежа.

В классе «ТР1» первое место заняли наши земляки Николай Красников и Алексей Атрепьев. Серебро у воронежцев Максима Щербакова и Николая Чистякова. Третье место в активе Сергея Шабанова и Александра Безмельцева из Старого Оскола.

Как сообщалось ранее, курский боксер Данил Белов везет золото из Москвы. Он стал лучшим на всероссийском турнире в весовой категории 52 кг.

Тем временем, с 26 по 28 августа в Курске пройдет международный турнир по волейболу. В гости к «ЮЗГУ-Атом» пожалуют команды из Мозыря, Воронежа и Брянска.