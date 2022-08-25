В Курске пройдет турнир по историческому средневековому бою

Турнир состоится в парке 1 Мая Фото: Светлана ВОЛКОВА

4 сентября, в День города, в парке имени 1 Мая состоится III открытый турнир по историческому средневековому бою «Клинок Черноземья» — 2022.

Зрители увидят сражения на мечах в копиях доспехов 13-15 веков. На курском ристалище сразятся бойцы из Курска, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Старого Оскола, Петрозаводска, Ливен, Белгорода, Зарайска, Воронежа. Бойцы будут выступать в номинациях «Щит и Меч», «Меч и Баклер», «Полуторный меч», а также сразятся в командной номинации «Два на Два». Для начинающих спортсменов пройдёт турнир по спортивному мечу.

Также будут работать развлекательно-познавательные площадки от клуба «Авалон»:

— открытые бои по военной сабле;

— открытая тренировка по спортивному мечу для самых маленьких;

— спарринги в облегчённой спортивной экипировке на мягком оружии для всех желающих;

— показательное выступление единственной в городе студии ирландского танца;

— выставка и мастер-классы по исторической реконструкции костюма и быта Средневековья.