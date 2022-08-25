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Здоровье25 августа 2022 6:11

С 25 августа в Курской области вводят противокоронавирусные меры

Пока они носят рекомендательный характер
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Курянам рекомендуют пройти вакцинацию

Курянам рекомендуют пройти вакцинацию

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области рекомендуют соблюдать масочный режим в закрытых помещениях. Руководителям предприятий и организаций также рекомендовано организовать фильтры при входе в административные и другие здания для раннего выявления работников с повышенной температурой тела и признаками острых респираторных инфекций. Также будет усилена дезинфекция на рабочих местах, в общественном транспорте и местах массового пребывания людей, сообщает администрация региона.

При признаках ОРВИ рекомендовано самоизолироваться и вызывать врача. Для больных коронавирусом возобновится СМС-информирование о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Эти противокоронавирусные меры начнут действовать с 25 августа.

- Ситуация находится на постоянном контроле. Мы готовы к любому развитию событий. В случае необходимости, есть возможность оперативно дополнительно открыть для пациентов 200 коек. При этом не потребуется подключение других медучреждений для лечения больных в стационарах, – отметил глава региона Роман Старовойт.

Сейчас больных коронавирусом принимают три больницы: инфекционный госпиталь, больница имени Семашко и горбольница №4. В них развернуто более 300 коек. В стационарах есть необходимый запас кислорода, медикаментов и средств защиты.