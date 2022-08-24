В Курске ремонтируют дорогу на улице Ломоносова

В областном центре идет ремонт дорог Фото: Светлана ВОЛКОВА

Продолжается ремонт улиц Курска по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». 24 августа работают на улице Ломоносова. Дорожники приступили к устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Длина объекта чуть более километра.

Кроме обновления проезжей части, здесь также заменят бортовой камень и частично восстановят тротуары, отремонтируют колодцы инженерных сетей. Завершающим этапом станет установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки из термопластика, сообщили в администрации региона.

Ранее КП сообщала, что благоустройство парка имени Семена Перекальского завершили в Курске. Подрядчик заменил тротуарную плитку, установил подиум, лавочки, урны, городскую гостиную. Также рабочие оборудовали пандусы для маломобильных групп населения, опоры освещения.

Председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков рассказал, что также обследовали растения: аварийные и старые деревья вырубили и обрезали. Посадили газон.