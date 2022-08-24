25 августа в Курске отключат воду

Воды не будет в разных районах города Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с неотложными ремонтно-профилактическими работами 25 августа, в четверг, с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды в Железнодорожный округ, в центральную часть города (от ул. Никитской — ул. Кр. Октябрь до ул. А. Невского-Сосновской), на ул. Ленина, Радищева, Димитрова, Горького, Володарского, Димитрова, Семеновскую, Халтурина с прилегающими к ним улицами, ул. К. Маркса №№ 12;14; 31а, б; 33; 47; 51; ул. Никитскую, 4, 4б, 6, 8. Ломакина, 1, 3, 5;

в микрорайон «КЗТЗ» и на ул. 50 лет Октября с прилегающими улицами, ул. Дзержинского с прилегающими, ул. Большевиков, ул. Суворовскую и Суворовские пер., Кр. Армии, Пионеров с прилегающими улицами (от 50 лет Октября-ул. Энгельса до ул. Советской-Белинского), ул. Бойцов 9-й Дивизии (кроме № 185в и 185ж), Звездную, пр. В. Клыкова, пр. Н. Плевицкой, ул. Крымскую, ул. Запольную, ул. Пучковку, улицы Орловские, ул. Студенческую, пр. Дружбы, пр. Сергеева, пр. Энтузиастов (нечетные номера домов); пр. Хрущева (четные номера домов), ул. Веспремскую, Майский бульвар (№ 9 и № 11), ул. Энгельса, Песковские, Литовскую с прилегающими улицами.

Будет снижено давление в сетях водопровода в Северо-западном микрорайоне: на ул. Косухина, Воробьева, пр. Энтузиастов (четные номера домов), пр. Хрущева (нечетные номера домов), Мыльникова, Майском бульваре, ул. Бойцов 9-й Дивизии,185в и 185ж.

Необходимо сделать запас воды. Справки по телефону: 70-06-14.