В Курск приедет актер Игорь Петренко

День российского кино отметят 29 августа в драмтеатре Фото: Светлана ВОЛКОВА

На празднование Дня российского кино в Курск приедет Игорь Петренко

Этот праздник в нашей стране отмечается 27 августа. В этот день 103 года назад Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о национализации кинодела, вся кинематографическая промышленность и кинотеатры перешли в прямое ведение Народного комиссариата просвещения.

Курская область в этом году отмечает юбилей с даты первого кинопоказа. Курск стал одним из первых городов Российской Империи, встретившим кинематограф, вслед за Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом. Первый киносеанс в Курске состоялся 125 лет назад в городском театре (впоследствии – кинотеатр имени Щепкина) 14 мая 1897 года, менее чем через полтора года после первого показа, устроенного братьями Люмьер в Париже на бульваре Капуцинок.

Комитет по культуре Курской области и Курский кинофонд приглашает курян на празднование Дня российского кино, которое состоится 29 августа в 18:00 в Драматическом театре имени А.С. Пушкина. На мероприятии пройдет концерт с поздравлением работников киноотрасли и показом российской исторической драмы 2021 года «Небо» о судьбах военных летчиков в Сирии. На праздник приглашен исполнитель главной роли картины, актер Игорь Петренко, а также ее режиссер Игорь Копылов. Несмотря на то, что Игорь Сергеевич родился в Ленинграде, он имеет курские корни. Его отец Сергей Константинович – уроженец поселка Теткино Глушковского района.

Бесплатные пригласительные в кассах драмтеатра, филармонии и кинотеатра «Юность».