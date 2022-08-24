Для курян расширили возможности Госуслуг

Всего на портале выведено 78 массовых социально значимых услуг
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Еще шесть массовых социально значимых услуг стали доступны курянам на портале госуслуг. В региональный перечень вошли:
направление уведомления о планируемом сносе или о завершении сноса объекта капитального строительства;
оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок;
оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан;
заключение о наличии объектов культурного наследия на земельном участке;
выдача заключения на акт государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению;
принятие решения о предоставлении права заготовки древесины и подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.
- Все эти услуги жители региона могут получить онлайн, максимально быстро и удобно. Всего на портал госуслуг в Курской области выведено 78 массовых социально значимых услуг, до конца года добавится еще пять, – отметил исполняющий обязанности председателя комитета цифрового развития и связи Курской области Евгений Медведев.