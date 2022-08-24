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Деловой Курск24 августа 2022 11:53

Для курян расширили возможности Госуслуг

Онлайн теперь можно получить еще больше услуг
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Всего на портале выведено 78 массовых социально значимых услуг

Всего на портале выведено 78 массовых социально значимых услуг

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Еще шесть массовых социально значимых услуг стали доступны курянам на портале госуслуг. В региональный перечень вошли:

направление уведомления о планируемом сносе или о завершении сноса объекта капитального строительства;

оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок;

оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан;

заключение о наличии объектов культурного наследия на земельном участке;

выдача заключения на акт государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению;

принятие решения о предоставлении права заготовки древесины и подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.

- Все эти услуги жители региона могут получить онлайн, максимально быстро и удобно. Всего на портал госуслуг в Курской области выведено 78 массовых социально значимых услуг, до конца года добавится еще пять, – отметил исполняющий обязанности председателя комитета цифрового развития и связи Курской области Евгений Медведев.