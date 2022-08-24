Школа Курска получит почти три миллиона рублей

Конкурс проходил в рамках федерального проекта Фото: Светлана ВОЛКОВА

Школа № 54 имени Героя Советского Союза Николая Алексеевича Бредихина стала победителем конкурсного отбора с проектом «Растем вместе» и обладателем гранта в размере 2 млн 800 тысяч рублей.

Конкурс проходил в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Благодаря победе в 2023 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий школа получит средства на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.