С 26 по 28 августа в Курске пройдет международный турнир по волейболу

Все команды сыграют по матчу друг с другом. Фото со страницы "Комитет по ФК и спорту Курской области" в VK.

В спортивном комплексе ЮЗГУ пройдет международный турнир по волейболу среди женских команд на призы администрации Курской области. Участниками станут четыре волейбольных клуба: бронзовый призер российской Высшей лиги «А» «ЮЗГУ-Атом» (Курск), бронзовый призер чемпионата Белоруссии «Жемчужина Полесья» (Мозырь, Гомельская область), команды российской Высшей лиги «Б» - «Воронеж» и «Брянск». Торжественное открытие турнира состоится 26 августа в 18:00. Все команды сыграют по матчу друг с другом.

Расписание матчей

26 августа (пятница)

15:30 «Брянск» – «Воронеж»

18:30 «ЮЗГУ-АТОМ» - «Жемчужина Полесья»

27 августа (суббота)

15:00 «Жемчужина Полесья» – «Воронеж»

18:00 «ЮЗГУ-АТОМ» - «Брянск»

28 августа (воскресенье)

12:00 «Брянск» – «Жемчужина Полесья»

14:30 «ЮЗГУ-АТОМ» – «Воронеж»

Как сообщалось ранее, курянин Алексей Божко стал 2-кратным чемпионом России-2022 по велоспорту.