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Спорт24 августа 2022 7:50

Курянин Алексей Божко стал 2-кратным чемпионом России-2022 по велоспорту

Соревнования прошли в столице Удмуртии
Алексей СЕРГУНИН
Алексей Божко (в центре). Фото со страницы "Комитет по ФК и спорту Курской области" в VK.

Алексей Божко (в центре). Фото со страницы "Комитет по ФК и спорту Курской области" в VK.

В Ижевске состоялся чемпионат России по спорту глухих (велоспорт). Курянин Алексей Божко завоевал три медали, две из которых золотые. В активе воспитанника Евгения Ткачева первые места в олимпийском кросс-кантри, в кросс-кантри – короткий круг и серебро в гонке с выбыванием.

Как сообщалось ранее, курский боксер Данил Белов привезет золото из Москвы.

Тем временем, курские спортсмены завоевали 26 медалей на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам. Курский «Авангард» одолел подмосковный «Пересвет». Очередную победу принес лучший бомбардир турнира Михаил Земсков. А курское «Динамо» проиграло столичному МБА. Действующие чемпионки России продолжают подготовку к сезону-2022/23.