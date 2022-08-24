Курский боксер Данил Белов привезет золото из Москвы

Данил Белов (второй справа) победил в весовой категории 52 кг. Фото со страницы "Комитет по ФК и спорту Курской области" в VK.

В Москве финишировал Всероссийский турнир по боксу среди юношей 15-16 лет памяти заслуженного мастера спорта СССР Александра Кошкина. В весовой категории 52 кг победу праздновал курянин Данил Белов. Поздравляем Данила и его тренера Игоря Малыхина.

Как сообщалось ранее, курские спортсмены завоевали 26 медалей на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам.

Тем временем, курский «Авангард» одолел подмосковный «Пересвет». Очередную победу принес лучший бомбардир турнира Михаил Земсков. А курское «Динамо» проиграло столичному МБА. Действующие чемпионки России продолжают подготовку к сезону-2022/23.