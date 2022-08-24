В Курске прошла контрольная закупка сыров

Закупка прошла в магазинах региональных и федеральных торговых сетей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В магазинах региональных и федеральных торговых сетей прошла контрольная закупка полутвердых сыров. Комиссия отобрала продукцию прямо с полок. Полтора десятка проб, в том числе сыров от трех курских производителей, попадут в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области.

- Специалисты проведут исследования на физико-химические показатели, в том числе установят, соответствует ли массовая доля жира той, которую производитель указал на упаковке. Также будет определен жирнокислотный состав и процент молочного жира. Отмечу, что настоящий сыр должен содержать только молочные жиры; если есть растительные, то это считается фальсификатом, – рассказала заместитель директора Курского центра контроля качества Наталья Сушко.

Итоги смотра качества опубликуют через десять дней на интернет-ресурсах администрации Курской области, в соцсетях, на сайте kurskoekachestvo.ru. Все данные направят производителям, в Роспотребнадзор для принятия мер к недобросовестным производителям и в торговые сети.