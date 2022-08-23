В Курске пройдет "Ночь кино"

Летние встречи на Театральной площади полюбились курянам Фото: Светлана ВОЛКОВА

В последнюю субботу августа, 27 числа, в Курской области уже в седьмой раз пройдет Всероссийская акция «Ночь кино». Ее организует Министерство культуры совместно с Фондом кино.

Курский кинофонд приглашает всех жителей и гостей Курска присоединиться к этой киноакции на Театральной площади в 20:45. Зрителей ждет киновикторина, а после пройдет показ трех значимых российских картин 2021 и 2022 годов под открытым небом:

21.00 – фэнтези «Последний богатырь: Посланник тьмы» (реж. Дмитрий Дьяченко) 6+

22:50 – фантастическая комедия «Пара из будущего» (реж. Алексей Нужный) 12+

00:40 – спортивная драма «Чемпион мира» (реж. Алексей Сидоров) 6+

Последний сеанс закончится около трех часов ночи. Советуем прихватить пледы.

С 18:30 до 20:30 часов на Театральной площади возле памятника А.С. Пушкину будут работать интерактивные зоны для детей и взрослых. Приглашают курян также полистать книжки по искусству кино, раскрасить мир любимых мультгероев, разгадать кинозагадки и сфотографироваться с друзьями на фоне тематической фотозоны.

С 19:00 в рамках проекта «Музыка для всех» также здесь выступят солисты филармонии и джаз-оркестр имени Вадима Людвиковского под управлением Эдуарда Кальмана.

Вход свободный.