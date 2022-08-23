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Победа23 августа 2022 14:57

Прошли торжественные мероприятия в честь годовщины Победы в Курской битве

Куряне возложили цветы и венки
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В регионе прошли торжественные мероприятия

В регионе прошли торжественные мероприятия

Фото: Светлана ВОЛКОВА

23 августа Россия отмечает 79-ю годовщину Победы в Курской битве. Она стала одним из важнейших этапов на пути к Победе в Великой Отечественной войне.

В областном центре памятные мероприятия начались на мемориале «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Традиционно минутой молчания почтили память погибших представители политических партий, общественных объединений, горожане, чиновники.

Собравшиеся возложили венки и цветы к Вечному огню, также к могилам командира 322-й стрелковой дивизии, подполковника Степана Перекальского и Героя Советского союза Михаила Булатова.

Ранее КП рассказала о том, что 23 августа в деревне Мешково под Курском открыли стелу погибшим во время Великой Отечественной войны местным жителям.