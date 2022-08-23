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Политика23 августа 2022 12:50

В Курской области проходят учебные стрельбы

Местных жителей просят не волноваться
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Учебные стрельбы проходят в приграничном районе

Учебные стрельбы проходят в приграничном районе

Фото: Светлана ВОЛКОВА

23 августа учебные стрельбы проходят в Рыльском районе Курской области. Они продлятся до 18 часов.

- Прошу не волноваться, - сообщил глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман в соцсетях.

Ранее КП сообщала, что курянин, рядовой контрактной службы Владислав Подгорный погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщили 22 августа в администрации Курской области.

Владиславу было 45 лет. У него осталась совершеннолетняя дочь.