В Курской области проходят учебные стрельбы

Учебные стрельбы проходят в приграничном районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

23 августа учебные стрельбы проходят в Рыльском районе Курской области. Они продлятся до 18 часов.

- Прошу не волноваться, - сообщил глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман в соцсетях.

Ранее КП сообщала, что курянин, рядовой контрактной службы Владислав Подгорный погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщили 22 августа в администрации Курской области.

Владиславу было 45 лет. У него осталась совершеннолетняя дочь.