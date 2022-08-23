В Курске завершили благоустройство парка имени С.Н. Перекальского

Фото: администрация Курской области.

Благоустройство парка имени С.Н. Перекальского завершили в Курске, сообщила пресс-служба обладминистарции. Подрядчик заменил тротуарную плитку, установил подиум, лавочк, урны, городскую гостиную. Также рабочие оборудовали пандусы для маломобильных групп населения, опоры освещения.

Председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков рассказал, что также обследовали растения: аварийные и старые деревья вырубили и обрезали. Посадили газон: .

- В сентябре планируем высадить 26 деревьев и 43 кустарников на территории парка и живой изгороди из самшита вдоль тротуаров, – добавил чиновник.

В парке установили стенд с информацией о достопримечательностях центральной части Курска. С его помощью можно выбрать туристические объекты областного центра для пешеходной экскурсии по городу.